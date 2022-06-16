Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Клуб Серии В интересуется приглашением де Дзерби
Соответствует амбициям?
Шахтар/Автор невідомий
"Пиза", выступающая в итальянской Серии В, осталась без тренера. Идет поиск замены.
По данным PianetaSerieB, один из приоритетных кандидатов - Роберто де Дзерби, ныне работающий с "Шахтером". Также в списке целей Даниэле Де Росси, Филиппо Индзаги и Аурелио Андреаццоли.
Контракт де Дзерби с "Шахтером" рассчитан до лета 2023-го года. Ранее итальянец заявлял, что клуб разрешил ему искать новое место работы, а сам алленаторе не уверен, вернется ли он в Украину.
Напомним, что в следующем сезоне "Шахтер" будет играть в группе Лиги Чемпионов.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
- Первый такой случай. Под Харьковом в плен к россиянам попало двое американских добровольцев
- Бразильский защитник Шахтера согласовал условия контракта с командой итальянской Серии А
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов