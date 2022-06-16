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СМИ: Клуб Серии В интересуется приглашением де Дзерби

Италия
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СМИ: Клуб Серии В интересуется приглашением де Дзерби

Шахтар/Автор невідомий

UA-Футбол
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"Пиза", выступающая в итальянской Серии В, осталась без тренера. Идет поиск замены.

По данным PianetaSerieB, один из приоритетных кандидатов - Роберто де Дзерби, ныне работающий с "Шахтером". Также в списке целей Даниэле Де Росси, Филиппо Индзаги и Аурелио Андреаццоли.

Контракт де Дзерби с "Шахтером" рассчитан до лета 2023-го года. Ранее итальянец заявлял, что клуб разрешил ему искать новое место работы, а сам алленаторе не уверен, вернется ли он в Украину.

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Напомним, что в следующем сезоне "Шахтер" будет играть в группе Лиги Чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Пиза (Италия) Роберто Де Дзерби
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Источник:
PianetaSerieB

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