Рома намерена продать своего хавбека Верету

Римская "Рома" хочет провести ротацию в центральном звене и планирует продать полузащитника Жордана Веретту.

Местное издание IlRomanista.eu сообщает, что 29-летний хавбек знает, что клуб выставил его на трансфер. Игрок в этой связи сменил своего агента и ожидает, что может вернуться играть во Францию.

В свою очередь, итальянцы хотят выручить за полузащитника 15 миллионов евро. Контракт француза с "волками" действует еще два года.

Среди главных претендентов на игрока – "Марсель" и миланский "Интер".

В прошлом сезоне Серии А Жордан провел 36 поединков, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 8 голевых передач.