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Рома намерена продать своего хавбека Верету
Римляне уже выставили игрока на трансфер и поставили ценник
фото - Getty Images
Римская "Рома" хочет провести ротацию в центральном звене и планирует продать полузащитника Жордана Веретту.
Местное издание IlRomanista.eu сообщает, что 29-летний хавбек знает, что клуб выставил его на трансфер. Игрок в этой связи сменил своего агента и ожидает, что может вернуться играть во Францию.
В свою очередь, итальянцы хотят выручить за полузащитника 15 миллионов евро. Контракт француза с "волками" действует еще два года.
Среди главных претендентов на игрока – "Марсель" и миланский "Интер".
В прошлом сезоне Серии А Жордан провел 36 поединков, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 8 голевых передач.
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