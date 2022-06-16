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Рома намерена продать своего хавбека Верету

Италия
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Римляне уже выставили игрока на трансфер и поставили ценник

Рома намерена продать своего хавбека Верету

фото - Getty Images

Новина українською

Римская "Рома" хочет провести ротацию в центральном звене и планирует продать полузащитника Жордана Веретту.

Местное издание IlRomanista.eu сообщает, что 29-летний хавбек знает, что клуб выставил его на трансфер. Игрок в этой связи сменил своего агента и ожидает, что может вернуться играть во Францию.

В свою очередь, итальянцы хотят выручить за полузащитника 15 миллионов евро. Контракт француза с "волками" действует еще два года.

Среди главных претендентов на игрока – "Марсель" и миланский "Интер".

В прошлом сезоне Серии А Жордан провел 36 поединков, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 8 голевых передач.

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В статье: Интер (Милан) Марсель Рома (Рим) Жордан Верету
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Источник:
IlRomanista.eu

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