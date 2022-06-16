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Как часть другой сделки. Малиновский летом может оказаться в Ювентусе
Украинец в самом титулованном клубе Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руслан Малиновский летом может перейти в "Ювентус". Предыстория потенциального трансфера следующая.
Год в аренде в составе "Аталанты" провел защитник "Юве" Мери Демирал. Выкупить турецкого центрдефа можно за 35 миллионов, которых у "Аталанты" нет, а потому придется искать другие способы.
????| #Juventus & Atalanta are trying to find a deal for #Demiral. I’m told that they are also talking about #Malinovskyi.— Juventus Area (@juventus_area) June 16, 2022
[@MomblanOfficial]
Пожертвовать коллектив Гасперини может Малиновским, включив его в сделку. Стороны обсуждали возможность такого двойного перехода.
Контракт Малиновского с "Аталантой" действителен до лета 2023-го. Из 29-ти голов в составе "Аталанты", четыре раза Руслан огорчал "Ювентус".
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