Как часть другой сделки. Малиновский летом может оказаться в Ювентусе

Руслан Малиновский летом может перейти в "Ювентус". Предыстория потенциального трансфера следующая.

Год в аренде в составе "Аталанты" провел защитник "Юве" Мери Демирал. Выкупить турецкого центрдефа можно за 35 миллионов, которых у "Аталанты" нет, а потому придется искать другие способы.

????| #Juventus & Atalanta are trying to find a deal for #Demiral. I’m told that they are also talking about #Malinovskyi.



[@MomblanOfficial]