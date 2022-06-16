  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Как часть другой сделки. Малиновский летом может оказаться в Ювентусе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как часть другой сделки. Малиновский летом может оказаться в Ювентусе

Италия
(1 голосов)

Украинец в самом титулованном клубе Италии

Как часть другой сделки. Малиновский летом может оказаться в Ювентусе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский летом может перейти в "Ювентус". Предыстория потенциального трансфера следующая.

Год в аренде в составе "Аталанты" провел защитник "Юве" Мери Демирал. Выкупить турецкого центрдефа можно за 35 миллионов, которых у "Аталанты" нет, а потому придется искать другие способы.

Пожертвовать коллектив Гасперини может Малиновским, включив его в сделку. Стороны обсуждали возможность такого двойного перехода.

Контракт Малиновского с "Аталантой" действителен до лета 2023-го. Из 29-ти голов в составе "Аталанты", четыре раза Руслан огорчал "Ювентус".

Читайте такжеГол Малиновского в ворота Ювентуса признан лучшим мячом месяца в Серии А
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Мери Демирал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде