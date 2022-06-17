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Роналду может покинуть МЮ и воссоединиться с Моуриньо в Роме

Италия
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Очень интересный сюжет

Роналду может покинуть МЮ и воссоединиться с Моуриньо в Роме

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Несмотря на постоянные заявления, у Криштиану Роналду достаточно туманное будущее в "Манчестер Юнайтед". Клуб не сыграет в ЛЧ и далеко не факт, что тренерский штаб будет рассчитывать на португальскую легенду.

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По данным La Repubblica, агент форварда Жорже Мендеш уже занят поиском возможного нового клуба. Римская "Рома", которую возглавляет Моуриньо, один из претендентов.

В клубе уверенны, что приход Роналду сможет помочь развитию бренда. К тому, в стане "волков" немало других клиентов Мендеша - Оливейра, Патрисиу и тот же Моуриньо.

Однако трансферу могут помешать две вещи. Во-первых, "Рома" также не смогла квалифицироваться в Лигу Чемпионов и сыграет в турнире статусом ниже. Во-вторых, клуб из столицы Италии не сможет потянуть нынешнюю зарплату КриРо - 23 миллиона евро.

В прошлом сезоне Роналду совершил 27 результативных действий (24+3) в 39-ти встречах.

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В статье: Криштиану Роналду Рома (Рим) Манчестер Юнайтед
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