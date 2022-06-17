Роналду может покинуть МЮ и воссоединиться с Моуриньо в Роме

Несмотря на постоянные заявления, у Криштиану Роналду достаточно туманное будущее в "Манчестер Юнайтед". Клуб не сыграет в ЛЧ и далеко не факт, что тренерский штаб будет рассчитывать на португальскую легенду.

По данным La Repubblica, агент форварда Жорже Мендеш уже занят поиском возможного нового клуба. Римская "Рома", которую возглавляет Моуриньо, один из претендентов.

В клубе уверенны, что приход Роналду сможет помочь развитию бренда. К тому, в стане "волков" немало других клиентов Мендеша - Оливейра, Патрисиу и тот же Моуриньо.

Cristiano Ronaldo, con lo United è finita: anche la Roma lo sogna https://t.co/M9dzBl44WE — Repubblica Sport (@SportRepubblica) June 17, 2022

Однако трансферу могут помешать две вещи. Во-первых, "Рома" также не смогла квалифицироваться в Лигу Чемпионов и сыграет в турнире статусом ниже. Во-вторых, клуб из столицы Италии не сможет потянуть нынешнюю зарплату КриРо - 23 миллиона евро.

В прошлом сезоне Роналду совершил 27 результативных действий (24+3) в 39-ти встречах.