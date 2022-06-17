Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Аталанта выкупила защитника Ювентуса
За год аренды понравился
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
"Аталанта" объявила о выкупе защитника "Ювентуса" Мери Демирала в своих соцсетях. Клуб заплатил 20 миллионов евро после годичной аренды 24-летнего турка.
???? Esercitato il diritto di opzione: @Merihdemiral in nerazzurro a titolo definitivo! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 17, 2022
Merih #Demiral is a ⚫️&???? player on a permanent basis! ????????????
???? https://t.co/zGlAZb3aQ7#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/7GAiQY4v3L
Ранее сообщалось, что защитника могут обменять на Малиновского, который отправился бы в "Ювентус". Сумма выкупа, прописанная в контракте Демирала, составляла 35 миллионов евро.
Судя по всему, клубы договорились об уменьшении размера выплаты.
В прошлом сезоне Демирал провел за "Аталанту" 42 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
Популярное сейчас
- Признавать не будут. Президент Казахстана перед путиным назвал "Л/ДНР" квазигосударствами - ВИДЕО
- Генштаб: ВСУ выдавили оккупантов из села в Харьковской области, враг нанес авиадур по Нью-Йорку
- Нет, это не Call of Duty. Как Интернациональный легион сражается с россиянами в Северодонецке
- Пауло Дибала согласовал условия контракта с европейским топ-клубом
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО