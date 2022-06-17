Официально: Аталанта выкупила защитника Ювентуса

"Аталанта" объявила о выкупе защитника "Ювентуса" Мери Демирала в своих соцсетях. Клуб заплатил 20 миллионов евро после годичной аренды 24-летнего турка.

Ранее сообщалось, что защитника могут обменять на Малиновского, который отправился бы в "Ювентус". Сумма выкупа, прописанная в контракте Демирала, составляла 35 миллионов евро.

Судя по всему, клубы договорились об уменьшении размера выплаты.

В прошлом сезоне Демирал провел за "Аталанту" 42 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.