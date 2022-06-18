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Тоттенхэм готов потратить 90 миллионов евро на нападающего Интера

Италия
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Личная инициатива Конте

Тоттенхэм готов потратить 90 миллионов евро на нападающего Интера

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

"Тоттенхэм" хочет приобрести нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает AlfredoPedulla.com. Сам Лаутаро, отказывается покидать "нерадзурри".

Сообщается, что "шпоры" готовы выложить за аргентинца более 90 миллионов евро. На трансфер надеется главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте.

В прошлом сезоне Мартинес провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 25 голов и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Лаутаро Мартинес
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Источник:
alfredopedulla.com

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