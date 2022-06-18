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Тоттенхэм готов потратить 90 миллионов евро на нападающего Интера
Личная инициатива Конте
Фото: twitter.com/Inter
"Тоттенхэм" хочет приобрести нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает AlfredoPedulla.com. Сам Лаутаро, отказывается покидать "нерадзурри".
Сообщается, что "шпоры" готовы выложить за аргентинца более 90 миллионов евро. На трансфер надеется главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте.
В прошлом сезоне Мартинес провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 25 голов и отдал 4 голевые передачи.
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Источник:alfredopedulla.com
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