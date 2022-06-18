Италия
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Фиорентина планирует арендовать нападающего Реала
Сербский футболист может продолжить карьеру в Серии А
Лука Йович
Мадридский "Реал" летом стремится избавиться от своего нападающего Луки Йовича. Серб близок к переходу на правах аренды в итальянскую "Фиорентину". Об этом сообщает журналист Патрик Бергер.
В нынешнем сезоне Йович в 15 матчах Ла Лиги забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Напомним, что сам футболист предложил свои услуги дортмудской "Боруссии", но реакции от клуба не последовало.
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Источник:Патрик Бергер
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