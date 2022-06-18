Фиорентина планирует арендовать нападающего Реала

Мадридский "Реал" летом стремится избавиться от своего нападающего Луки Йовича. Серб близок к переходу на правах аренды в итальянскую "Фиорентину". Об этом сообщает журналист Патрик Бергер.

В нынешнем сезоне Йович в 15 матчах Ла Лиги забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Напомним, что сам футболист предложил свои услуги дортмудской "Боруссии", но реакции от клуба не последовало.