Лукаку может вернуться в Интер на правах аренды

Бельгийский центральный нападающий "Челси" Ромелу Лукаку перейдет в "Интер" на правах аренды. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Ожидается, что переход состоится уже в ближайшие дни. При этом итальянский клуб заплатит за аренду 29-летнего футболиста 10 миллионов евро.

У игрока уже есть опыт выступлений за "Интер" с 2019 по 2021 год. Он выразил желание вернуться в Италию еще в прошлом году, но зимой переход не произошел.

Напомним, что в сезоне 2021/22 футболист забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 44 матчах за "синих".