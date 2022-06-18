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Лукаку может вернуться в Интер на правах аренды

Италия
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Желание Ромелу сбылось

Лукаку может вернуться в Интер на правах аренды

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийский центральный нападающий "Челси" Ромелу Лукаку перейдет в "Интер" на правах аренды. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Ожидается, что переход состоится уже в ближайшие дни. При этом итальянский клуб заплатит за аренду 29-летнего футболиста 10 миллионов евро.

У игрока уже есть опыт выступлений за "Интер" с 2019 по 2021 год. Он выразил желание вернуться в Италию еще в прошлом году, но зимой переход не произошел.

Напомним, что в сезоне 2021/22 футболист забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 44 матчах за "синих".

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Италия) Челси (Лондон)
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Источник:
Nico Schira

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