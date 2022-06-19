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Победитель ЛЧ с Реалом Марсело может перейти в Милан
Проблемный аспект – зарплата игрока
Фото: Bleacher Report
Бразильский левый защитник Марсело может перейти в состав "Милана", нового чемпиона Италии. Контракт латераля с мадридским "Реалом" истекает этим летом, однако в 34-летнем возрасте игрок не намерен завершать карьеру.
Как сообщает MundoDeportivo, "Милану" чрезвычайно интересен левый защитник, который бы смог заменить близкого к уходу из клуба Тео Эрнандеса. Игра в Серии А соответствует амбициям капитана команды-победителя ЛЧ этого сезона.
Однако, в переговорах между Марсело и итальянским клубом есть проблема – зарплатные требования бразильца. По контракту с "Мадридом" он получал 8 миллионов евро в год. Для заключения договора с "Миланом", ему придется урезать свой оклад вдвое.
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