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Победитель ЛЧ с Реалом Марсело может перейти в Милан

Италия
(1 голосов)

Проблемный аспект – зарплата игрока

Победитель ЛЧ с Реалом Марсело может перейти в Милан

Фото: Bleacher Report

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский левый защитник Марсело может перейти в состав "Милана", нового чемпиона Италии. Контракт латераля с мадридским "Реалом" истекает этим летом, однако в 34-летнем возрасте игрок не намерен завершать карьеру.

Как сообщает MundoDeportivo, "Милану" чрезвычайно интересен левый защитник, который бы смог заменить близкого к уходу из клуба Тео Эрнандеса. Игра в Серии А соответствует амбициям капитана команды-победителя ЛЧ этого сезона.

Однако, в переговорах между Марсело и итальянским клубом есть проблема – зарплатные требования бразильца. По контракту с "Мадридом" он получал 8 миллионов евро в год. Для заключения договора с "Миланом", ему придется урезать свой оклад вдвое.

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В статье: Марсело Реал (Мадрид) Милан
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Комментарии (1)
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Loader (Днепр)
19.06.2022 в 00:47
Проблемный аспект - уровень его игры в последние годы. Нах Милану эта покупка?
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