Рома рассматривает возможность подписания звезды Атлетико

Хавбек "Атлетико" Сауль Ньегес заинтересовал "Рому" Жозе Моуриньо. Клуб попробует подписать испанца летом.

Несмотря на это, на данный момент приоритетным для клуба является подписание опорного полузащитника. Уже ведутся переговоры по трансферу игрока "Астон Виллы" Дугласа Луиса. Если не удастся заключить соглашение с бразильцем, "волки" сконтактируют с Саулем.

Сезон 2021/22 Ньигес провел в "Челси" на правах аренды. Он не сумел закрепиться в команде. На данный момент его стоимость оценивается в 25 миллионов евро