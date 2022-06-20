Рабьо хочет купить клуб из Премьер-лиги

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может сменить Серию А на Премьер-лигу, сообщает Николо Скира. Официальное предложение от анонимного клуба из Англии скоро поступит в Турин.

A official bid from #PremierLeague is coming to #Juventus for Adrien #Rabiot. Juve ask €15M to sell the french midfielder. #transfers https://t.co/FnOr4OnblG — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 20, 2022

Сообщается, что "туринцы" хотят за 27-летнего хавбека 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз провел за "Ювентус" 45 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.