Рабьо хочет купить клуб из Премьер-лиги

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может сменить Серию А на Премьер-лигу, сообщает Николо Скира. Официальное предложение от анонимного клуба из Англии скоро поступит в Турин.

A official bid from #PremierLeague is coming to #Juventus for Adrien #Rabiot. Juve ask €15M to sell the french midfielder. #transfers https://t.co/FnOr4OnblG