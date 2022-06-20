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Рабьо хочет купить клуб из Премьер-лиги

Италия
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"Ювентус" не против расстаться

Рабьо хочет купить клуб из Премьер-лиги

Фото: twitter.com/juventusfcen

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может сменить Серию А на Премьер-лигу, сообщает Николо Скира. Официальное предложение от анонимного клуба из Англии скоро поступит в Турин.

Сообщается, что "туринцы" хотят за 27-летнего хавбека 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз провел за "Ювентус" 45 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Английская Премьер-лига Адриен Рабио
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