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Рабьо хочет купить клуб из Премьер-лиги
"Ювентус" не против расстаться
Фото: twitter.com/juventusfcen
Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо может сменить Серию А на Премьер-лигу, сообщает Николо Скира. Официальное предложение от анонимного клуба из Англии скоро поступит в Турин.
A official bid from #PremierLeague is coming to #Juventus for Adrien #Rabiot. Juve ask €15M to sell the french midfielder. #transfers https://t.co/FnOr4OnblG— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 20, 2022
Сообщается, что "туринцы" хотят за 27-летнего хавбека 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне француз провел за "Ювентус" 45 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.
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