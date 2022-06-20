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Не забыли про пушку Малиновского. Серия А назвала топ-30 голов прошедшего сезона
Очень много классных голов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А выбрала официальную 30-ку лучших голов прошедшего сезона.
Стоит отметить, что данный топ не обошелся без точного удара Руслана Малиновского. Гол украинца в ворота "Ювентуса" занял 19-е место.
Первое место досталось Тео Эрнандесу, который нанес точный удар в ворота "Аталанты" после шикарного прорыва. Также в тройке оказались Кандрева и Пеллегрини.
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