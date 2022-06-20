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Не забыли про пушку Малиновского. Серия А назвала топ-30 голов прошедшего сезона

Италия
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Очень много классных голов

Не забыли про пушку Малиновского. Серия А назвала топ-30 голов прошедшего сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Серия А выбрала официальную 30-ку лучших голов прошедшего сезона.

Стоит отметить, что данный топ не обошелся без точного удара Руслана Малиновского. Гол украинца в ворота "Ювентуса" занял 19-е место.

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Первое место досталось Тео Эрнандесу, который нанес точный удар в ворота "Аталанты" после шикарного прорыва. Также в тройке оказались Кандрева и Пеллегрини.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Тео Эрнандес
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