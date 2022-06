Стали известны детали по Лукаку. Интер предлагает на 3 миллиона меньше, чем хочет Челси

"Интер" сделал предложение "Челси" по аренде нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Фабрицио Романо. "Нерадзурри" дают 7 миллионов евро и бонусы, "синие" все ещё просят 10 миллионов евро.

Переговоры продолжаются. В них принимает участие новый владелец "Челси" Тодд Боэли.

Romelu Lukaku deal. Inter have now submitted a new proposal: €7m loan fee guaranteed plus add-ons, while Chelsea ask for €10m plus add-ons. Talks ongoing ????⏳ @SkySport #CFC



Todd Boehly is taking care of the negotiations with Inter. Lukaku side, still confident to get it done. pic.twitter.com/iN6l0ewJ5U