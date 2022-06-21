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Стали известны детали по Лукаку. Интер предлагает на 3 миллиона меньше, чем хочет Челси

Италия
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Серьезный разрыв в суммах

Стали известны детали по Лукаку. Интер предлагает на 3 миллиона меньше, чем хочет Челси

Фото: Getty Images

Новина українською

"Интер" сделал предложение "Челси" по аренде нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Фабрицио Романо. "Нерадзурри" дают 7 миллионов евро и бонусы, "синие" все ещё просят 10 миллионов евро.

Переговоры продолжаются. В них принимает участие новый владелец "Челси" Тодд Боэли.

Окружение бельгийца надеется, что трансфер все же состоится.

Ранее сообщалось, что президент "Интера" заблокировал переход игрока на условиях англичан.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон) Тодд Боэли
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