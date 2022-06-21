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Несмотря на потерю титула. Интер продлит контракт с главным тренером
Заслужил Индзаги?
Getty Images / Global Images Ukraine
Миланский "Интер" согласовал окончательный контракт с главным тренером Симоне Индзаги. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, новая сделка будет рассчитана до лета 2024-го года, также есть опция продления еще на сезон. Зарплата специалиста будет увеличена.
Inter manager Simone Inzaghi is set to sign new deal until June 2024 with an option for further season. Salary will be improved too. ???????? #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022
Meanwhile, talks for Romelu Lukaku deal with Chelsea still ongoing today - €7m plus add-ons loan fee now on the table.
Индзаги возглавил "Интер" летом 2021-го года. При нем миланцы стали вторыми в Серии А, отстав на два бала от "Милана", при этом выиграв кубок и суперкубок Италии.
Также отметим, что "Интер" ведет переговоры об аренде Ромелу Лукаку.
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