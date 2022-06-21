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Несмотря на потерю титула. Интер продлит контракт с главным тренером

Италия
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Заслужил Индзаги?

Несмотря на потерю титула. Интер продлит контракт с главным тренером

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Миланский "Интер" согласовал окончательный контракт с главным тренером Симоне Индзаги. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, новая сделка будет рассчитана до лета 2024-го года, также есть опция продления еще на сезон. Зарплата специалиста будет увеличена.

Индзаги возглавил "Интер" летом 2021-го года. При нем миланцы стали вторыми в Серии А, отстав на два бала от "Милана", при этом выиграв кубок и суперкубок Италии.

Также отметим, что "Интер" ведет переговоры об аренде Ромелу Лукаку.

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В статье: Интер (Милан) Симоне Индзаги
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