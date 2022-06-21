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Эдин Джеко может переехать в Испанию
Трансфер Лукаку не за горами
Нападающий "Интера" Эдин Джеко может перейти в "Валенсию", сообщает журналист Николо Скира. В испанском клубе уже сделали запрос по боснийцу.
Edin #Dzeko could leave #Inter in the summer without #transfers fee. #Valencia have already asked info for him. #Juventus could become an option: no talks yet, but #Allegri appreciates him and #Juve are working to sign a Vlahovic’s backup... https://t.co/Pu7Q4AVGr1— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2022
Сообщается, что нападающим также интересуется "Ювентус". Клуб ищет подмену Влаховичу.
Ранее сообщалось, что "Интер" собирается арендовать Ромелу Лукаку из "Челси". В клубе также хочет остаться Лаутаро Мартинес, приобретением которого интересуется "Тоттенхэм".
У боснийца остается один год по контракту.
В прошлом сезоне Джеко провел за "Интер" 49 матчей, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего форварда в 4 миллиона евро.
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