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Эдин Джеко может переехать в Испанию

Италия
(1 голосов)

Трансфер Лукаку не за горами

Эдин Джеко может переехать в Испанию

Новина українською

Нападающий "Интера" Эдин Джеко может перейти в "Валенсию", сообщает журналист Николо Скира. В испанском клубе уже сделали запрос по боснийцу.

Сообщается, что нападающим также интересуется "Ювентус". Клуб ищет подмену Влаховичу.

Ранее сообщалось, что "Интер" собирается арендовать Ромелу Лукаку из "Челси". В клубе также хочет остаться Лаутаро Мартинес, приобретением которого интересуется "Тоттенхэм".

У боснийца остается один год по контракту.

В прошлом сезоне Джеко провел за "Интер" 49 матчей, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего форварда в 4 миллиона евро.

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В статье: Эдин Джеко Интер (Милан) Валенсия
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