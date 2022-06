Эдин Джеко может переехать в Испанию

Нападающий "Интера" Эдин Джеко может перейти в "Валенсию", сообщает журналист Николо Скира. В испанском клубе уже сделали запрос по боснийцу.

Edin #Dzeko could leave #Inter in the summer without #transfers fee. #Valencia have already asked info for him. #Juventus could become an option: no talks yet, but #Allegri appreciates him and #Juve are working to sign a Vlahovic’s backup... https://t.co/Pu7Q4AVGr1