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Лукаку будет выступать за Интер в следующем сезоне. Челси смягчил условия
Снова зажжет в Италии?
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку перейдет в "Интер" на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. Стороны договорились о 8 миллионах за аренду и ещё 8 миллионах зарплаты игрока.
Romelu Lukaku returns to Inter, here we go and confirmed! Full agreement now signed on loan deal until June 2023, €8 loan fee plus add-ons. ⚫️???? #CFC #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022
▫️ Lukaku’s salary will be around €8m.
▫️ NO buy option or obligation clause.
▫️ Add-ons related to team performances. pic.twitter.com/3sEeQtfXs0
Бельгиец пошел на понижение оклада, чтобы вернуться в Милан. В "Челси" Ромелу получает 12 миллионов евро за сезон.
Ранее президент "Интера" заблокировал сделку на условиях "Челси". "Синие" просили 10 миллионов за сезон аренды, а также выплату зарплаты Ромелу в полном объеме.
В переговорах со стороны лондонцев участвовал лично новый владелец "Челси" Тодд Боэли.
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