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Лукаку будет выступать за Интер в следующем сезоне. Челси смягчил условия

Италия
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Снова зажжет в Италии?

Лукаку будет выступать за Интер в следующем сезоне. Челси смягчил условия

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку перейдет в "Интер" на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. Стороны договорились о 8 миллионах за аренду и ещё 8 миллионах зарплаты игрока.

Бельгиец пошел на понижение оклада, чтобы вернуться в Милан. В "Челси" Ромелу получает 12 миллионов евро за сезон.

Ранее президент "Интера" заблокировал сделку на условиях "Челси". "Синие" просили 10 миллионов за сезон аренды, а также выплату зарплаты Ромелу в полном объеме.

В переговорах со стороны лондонцев участвовал лично новый владелец "Челси" Тодд Боэли.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон) Тодд Боэли
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