Лукаку будет выступать за Интер в следующем сезоне. Челси смягчил условия

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку перейдет в "Интер" на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. Стороны договорились о 8 миллионах за аренду и ещё 8 миллионах зарплаты игрока.

Romelu Lukaku returns to Inter, here we go and confirmed! Full agreement now signed on loan deal until June 2023, €8 loan fee plus add-ons. ⚫️???? #CFC #Inter



▫️ Lukaku’s salary will be around €8m.



▫️ NO buy option or obligation clause.



▫️ Add-ons related to team performances. pic.twitter.com/3sEeQtfXs0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2022

Бельгиец пошел на понижение оклада, чтобы вернуться в Милан. В "Челси" Ромелу получает 12 миллионов евро за сезон.

Ранее президент "Интера" заблокировал сделку на условиях "Челси". "Синие" просили 10 миллионов за сезон аренды, а также выплату зарплаты Ромелу в полном объеме.

В переговорах со стороны лондонцев участвовал лично новый владелец "Челси" Тодд Боэли.