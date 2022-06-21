  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус составил список потенциальных трансферов на лето. Не обошлось без украинца
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус составил список потенциальных трансферов на лето. Не обошлось без украинца

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Сможет ли Михаил зажечь в Италии?

Ювентус составил список потенциальных трансферов на лето. Не обошлось без украинца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Туринский "Ювентус" составил шорт-лист футболистов, которые летом могут усилить команду.

По данным La Gazzetta dello Sport, приоритетная цель для "Юве" - усиление атакующей линии в пару к Душану Влаховичу. Один из претендентов на это место - игрок "Шахтера" Михаил Мудрик.

Читайте такжеХоланд, Нуньес, Чуамени и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы

Помимо украинца, в списке также находятся Беррарди, Дзаньоло, ди Мария и Костич. Отмечается, что "старая синьора" хочет переманить сразу двоих игроков.

Напомним, что на протяжении долгого времени Мудрика сватают в "Байер".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Gazzetta dello Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
21.06.2022 в 23:01
Не вірю що Юве таку ж помилку купивши Мудрика як це зробили з Пяцою....
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде