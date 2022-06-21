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Ювентус составил список потенциальных трансферов на лето. Не обошлось без украинца
Сможет ли Михаил зажечь в Италии?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" составил шорт-лист футболистов, которые летом могут усилить команду.
По данным La Gazzetta dello Sport, приоритетная цель для "Юве" - усиление атакующей линии в пару к Душану Влаховичу. Один из претендентов на это место - игрок "Шахтера" Михаил Мудрик.
Помимо украинца, в списке также находятся Беррарди, Дзаньоло, ди Мария и Костич. Отмечается, что "старая синьора" хочет переманить сразу двоих игроков.
Напомним, что на протяжении долгого времени Мудрика
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