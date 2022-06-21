Ювентус составил список потенциальных трансферов на лето. Не обошлось без украинца

Туринский "Ювентус" составил шорт-лист футболистов, которые летом могут усилить команду.

По данным La Gazzetta dello Sport, приоритетная цель для "Юве" - усиление атакующей линии в пару к Душану Влаховичу. Один из претендентов на это место - игрок "Шахтера" Михаил Мудрик.

Помимо украинца, в списке также находятся Беррарди, Дзаньоло, ди Мария и Костич. Отмечается, что "старая синьора" хочет переманить сразу двоих игроков.