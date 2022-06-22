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Президент Наполи подозревается в махинациях с трансфером Осимхена
Прокуратура Неаполя уже начала расследование
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Прокуратура Неаполя изучает подробности трансфера нападающего Виктора Осимхена из "Лилля" в "Наполи", сообщает Calcio Finanza со ссылкой на Il Mattino.
Переход нигерийского нападающего в 2020 году стал самым дорогим в истории неаполитанцев - он обошелся клубу в 75 миллионов евро.
Причиной следствия есть несоответствия, обнаруженные в документациях. Речь идет об ошибках, указанных в пунктах о финансовых аспектах соглашения. Президента "Наполи" Аурелио де Лаурентиса подозревают в махинациях на крупную сумму.
Кроме подписания Осимгена, прокуратура также планирует расследовать дела продаж трех других трансферов 2020 года. Интересы де Лаурентиса представляет адвокат Фабио Фулгери.
Пока неизвестно, какое наказание может грозить "Наполи" и лично руководству команды.
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