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Фиорентина продлила контракт с главным тренером

Италия
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Винченцо Италияно во Флоренции еще на два года

Фиорентина продлила контракт с главным тренером

Фото: twitter.com/ACFFiorentinaEN / Автор невідомий

UA-Футбол
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"Фиорентина" объявила о продлении контракта с наставником первой команды Винченцо Итальяно.

Новое соглашение рассчитано еще на два года – до завершения сезона 2023/24. После его завершения клуб может оставить тренера еще на один год.

Напомним, что 44-летний Винченцо Итальяно подписал первый контракт с "фиалками" летом 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к седьмому месту в таблице Серии А и возвращению в еврокубки. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге конференций.

Ранее мы сообщали, что "Фиорентина" готова отдать за защитника "Шахтера" до 10 млн евро.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Винченцо Итальяно
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