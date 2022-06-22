Фиорентина продлила контракт с главным тренером

"Фиорентина" объявила о продлении контракта с наставником первой команды Винченцо Итальяно.

Новое соглашение рассчитано еще на два года – до завершения сезона 2023/24. После его завершения клуб может оставить тренера еще на один год.

Напомним, что 44-летний Винченцо Итальяно подписал первый контракт с "фиалками" летом 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к седьмому месту в таблице Серии А и возвращению в еврокубки. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге конференций.