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Фиорентина продлила контракт с главным тренером
Винченцо Италияно во Флоренции еще на два года
Фото: twitter.com/ACFFiorentinaEN / Автор невідомий
"Фиорентина" объявила о продлении контракта с наставником первой команды Винченцо Итальяно.
Новое соглашение рассчитано еще на два года – до завершения сезона 2023/24. После его завершения клуб может оставить тренера еще на один год.
Напомним, что 44-летний Винченцо Итальяно подписал первый контракт с "фиалками" летом 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к седьмому месту в таблице Серии А и возвращению в еврокубки. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге конференций.
Ранее мы сообщали, что "Фиорентина"
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