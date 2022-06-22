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Чалханоглу об Ибрагимовиче: Он не способствовал победе Милана в этом сезоне, почти не играл, но любит быть в центре внимания

Италия
(1 голосов)

Очередной конфликт шведа

Чалханоглу об Ибрагимовиче: Он не способствовал победе Милана в этом сезоне, почти не играл, но любит быть в центре внимания

Фото: twitter.com/Inter

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Полузащитник "Интера" и бывший хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу резко высказался в адрес Златана Ибрагимовича. "Ему 40 лет, а не 18. Я бы не поступал так в его возрасте", – приводит его слова Football Italia.

"Милан" стал чемпионом Италии по итогам сезона-2021/22.

Во время чемпионского парада шведский нападающий скандировал оскорбления в адрес Чалханоглу. Турок перешел в 2021 году из "Милана" в "Интер".

"Ему 40 лет, а не 18. Я бы не стал делать такие вещи в его возрасте. Ему просто нравится быть в центре внимания.

Он не способствовал выигрышу скудетто в сезоне. Он ведь почти не играл, но сделает все, чтобы быть в центре внимания.

При этом он звонит мне, приглашает поужинать или покататься на мотоцикле.

Он написал обо мне в своей книге. Он должен был что-то написать, иначе это были бы пустые страницы. Лучше не заморачиваться на этот счет, честно говоря", – заявил турецкий полузащитник.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел за "Милан" 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Златан Ибрагимович Хакан Чалханоглу Интер (Милан) Милан
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Источник:
football-italia.net

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