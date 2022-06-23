Партнер в полузащиту для Малиновского. Игрок Салернитаны может перейти в Аталанту

Опорный полузащитник "Салернитаны" Эдерсон Лоренсо да Силва может сменить клубную прописку.

В подписании 22-летнего хавбека заинтересована "Аталанта", сообщает Gianluca Di Marzio. По информации источника, "бергамаски" уже сделали "темно-красным" предложение в размере 15 млн евро за приобретения футболиста.

В прошлом сезоне Эдерсон провел 15 матчей, забил два гола и выполнил одну результативную передачу. Его контракт с "Салернитаной" рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 млн евро.

Напомним, в минувшем розыгрыше Серии А Аталанта" заняла 8-е место, которое не дает право выступать в следующем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.