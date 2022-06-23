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Лукаку расплакался, узнав о возвращении в Интер - GdS

Италия
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С ним рыдала половина маршрутки

Лукаку расплакался, узнав о возвращении в Интер - GdS

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robin Jones

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Ромелу Лукаку так сильно хотел вернуться в "Интер", что, узнав о положительном исходе переговоров заплакал от радости, утверждает La Gazzetta dello Sport.

В "Челси" после ухода Романа Абрамовича и Марины Грановской царит хаос, и для осуществления трансфера 29-летний бельгиец лично нанял юриста Себастьяна Ледюра. Де-факто он вел с "Интером" переговоры самостоятельно.

Итогом многочисленных встреч стало соглашение об аренде на сезон без права выкупа, которая обойдется "Нерадзурри" в 8 млн евро, плюс еще 3 млн прописаны как возможные бонусы.

Медосмотр в новом-старом клубе Лукаку пройдет 29-30 июня; тогда же контракт будет подписан официально.

Напомним, бельгийский центрфорвард уже блистал в "Интере" в 2019-21 годах, а вот в "Челси" он больше запомнился скандалами, чем голами.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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