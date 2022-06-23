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Английские гранды интересуются де Лигтом - Юве готовит новый контракт
В теперешней сделке прописана сумма отступных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу несколько английских грандов проявляют интерес к Матейсу де Лигту. Ныне он защищает цвета "Ювентуса".
Журналист Ромео Агрести передает, что защитника летом могут подписать "Челси" или "Манчестер Юнайтед". Оба клуба испытывают дефицит игроков обороны.
Nell’incontro di questa mattina tra la #Juve e Rafaela Pimenta s’è parlato molto anche del futuro di #DeLigt: i bianconeri hanno ribadito la ferma volontà di rinnovare il contratto del centrale olandese. Se ne continuerà a parlare nei prossimi giorni ????????⚪️⚫️@GoalItalia— Romeo Agresti (@romeoagresti) June 23, 2022
На фоне растущих слухов, "Ювентус" готовит для голландца новый контракт. Текущая сделка действительна до лета 2024-го года и в ней прописана фиксирована сумма отступных - 120 миллионов евро.
В прошлом сезоне де Лигт провел 42 матча, совершив три результативных действия (3+1).
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