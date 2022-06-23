  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Английские гранды интересуются де Лигтом - Юве готовит новый контракт
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Английские гранды интересуются де Лигтом - Юве готовит новый контракт

Италия
(1 голосов)

В теперешней сделке прописана сумма отступных

Английские гранды интересуются де Лигтом - Юве готовит новый контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сразу несколько английских грандов проявляют интерес к Матейсу де Лигту. Ныне он защищает цвета "Ювентуса".

Журналист Ромео Агрести передает, что защитника летом могут подписать "Челси" или "Манчестер Юнайтед". Оба клуба испытывают дефицит игроков обороны.

На фоне растущих слухов, "Ювентус" готовит для голландца новый контракт. Текущая сделка действительна до лета 2024-го года и в ней прописана фиксирована сумма отступных - 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне де Лигт провел 42 матча, совершив три результативных действия (3+1).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде