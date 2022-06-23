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Всё решено. Погба подпишет контракт с Ювентусом
Возвращение домой?
Фото: twitter.com/ManUtd
Поль Погба договорился с "Ювентусом" о контракте, сообщает Фабрицио Романо. О переходе объявят в начале июля.
Сообщается, что француз приедет в Италию через две недели. Он подпишет контракт в качестве свободного агента. Его контракт с "МЮ" истек по окончанию прошлого сезона.
Paul Pogba to Juventus, confirmed and here we go! Full agreement now completed on a free transfer. Deal to be signed at the beginning of July, it’s done and sealed. ????⚪️⚫️ #Juve— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022
Pogba will be in Italy in two weeks. Juve sold him for €100m six years ago - now he’s back for free. pic.twitter.com/YNyyOlmSUE
Ранее сообщалось, что Поль выбирает между "ПСЖ" и "Юве", но склоняется к переезду в Турин.
Напомним, что 6 лет назад Погба покинул "Ювентус" и перешел в "МЮ" за 105 миллионов евро.
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