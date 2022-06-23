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Всё решено. Погба подпишет контракт с Ювентусом

Италия
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Возвращение домой?

Всё решено. Погба подпишет контракт с Ювентусом

Фото: twitter.com/ManUtd

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Поль Погба договорился с "Ювентусом" о контракте, сообщает Фабрицио Романо. О переходе объявят в начале июля.

Сообщается, что француз приедет в Италию через две недели. Он подпишет контракт в качестве свободного агента. Его контракт с "МЮ" истек по окончанию прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что Поль выбирает между "ПСЖ" и "Юве", но склоняется к переезду в Турин.

Напомним, что 6 лет назад Погба покинул "Ювентус" и перешел в "МЮ" за 105 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
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