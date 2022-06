Всё решено. Погба подпишет контракт с Ювентусом

Поль Погба договорился с "Ювентусом" о контракте, сообщает Фабрицио Романо. О переходе объявят в начале июля.

Сообщается, что француз приедет в Италию через две недели. Он подпишет контракт в качестве свободного агента. Его контракт с "МЮ" истек по окончанию прошлого сезона.

Paul Pogba to Juventus, confirmed and here we go! Full agreement now completed on a free transfer. Deal to be signed at the beginning of July, it’s done and sealed. ????⚪️⚫️ #Juve



Pogba will be in Italy in two weeks. Juve sold him for €100m six years ago - now he’s back for free. pic.twitter.com/YNyyOlmSUE