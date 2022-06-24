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Защитник Интера согласовал все условия контракта с ПСЖ
Теперь осталось договориться клубам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр в ближайшее время сменит клубную прописку.
27-летний словак станет игроком французского "ПСЖ". Шкриньяр уже согласовал все условия личного контракта, сообщает инсайдер Николо Скира. Теперь осталось договориться только клубам. Парижане готовы рассмотреть покупку защитника за 60 млн евро, итальянцы же хотят - 70 млн евро.
Также журналист рассказал о деталях договора словака с "ПСЖ". В Париже он будет зарабатывать около 7,5 млн евро в год, а контракт стороны согласовали на пять лет.
Напомним, контракт футболиста с "Интером" истекает в конце следующего сезона. В сезоне-2021/22 Шкриньяр провел 48 матчей за "нерадзурри" во всех турнирах и забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 65 млн евро.
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