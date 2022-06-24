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Аталанта Малиновского против Сампдории: расписание матчей 1-го тура Серии А

Италия
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Базовая дата старта чемпионата 14 августа

Аталанта Малиновского против Сампдории: расписание матчей 1-го тура Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба итальянской Серии А опубликовала календарь на сезон-2022/23. Базовой датой начала нового чемпионата Италии является 14 августа.

В первом туре действующий чемпион "Милан" примет на своем поле "Удинезе". Серебряный призер "Интер" на выезде сыграет с "Лечче", а "Аталанта" Руслана Малиновского в гостях будет противостоять "Сампдории".

  • "Верона" — "Наполи"
  • "Ювентус" — "Сассуоло"
  • "Милан" — "Удинезе"
  • "Монца" — "Торино"
  • "Сампдория" — "Аталанта"
  • "Лацио" — "Болонья"
  • "Фиорентина" — "Кремонезе"
  • "Специя" — "Эмполи"
  • "Лечче" — "Интер"
  • "Салернитана" — "Рома"
Аталанта Малиновского против Сампдории: расписание матчей 1-го тура Серии А - изображение 1
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В статье: Серия А Руслан Малиновский
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Источник:
legaseriea.it

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