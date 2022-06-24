Аталанта Малиновского против Сампдории: расписание матчей 1-го тура Серии А

Пресс-служба итальянской Серии А опубликовала календарь на сезон-2022/23. Базовой датой начала нового чемпионата Италии является 14 августа.

В первом туре действующий чемпион "Милан" примет на своем поле "Удинезе". Серебряный призер "Интер" на выезде сыграет с "Лечче", а "Аталанта" Руслана Малиновского в гостях будет противостоять "Сампдории".