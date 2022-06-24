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Аталанта Малиновского против Сампдории: расписание матчей 1-го тура Серии А
Базовая дата старта чемпионата 14 августа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба итальянской Серии А опубликовала календарь на сезон-2022/23. Базовой датой начала нового чемпионата Италии является 14 августа.
В первом туре действующий чемпион "Милан" примет на своем поле "Удинезе". Серебряный призер "Интер" на выезде сыграет с "Лечче", а "Аталанта" Руслана Малиновского в гостях будет противостоять "Сампдории".
- "Верона" — "Наполи"
- "Ювентус" — "Сассуоло"
- "Милан" — "Удинезе"
- "Монца" — "Торино"
- "Сампдория" — "Аталанта"
- "Лацио" — "Болонья"
- "Фиорентина" — "Кремонезе"
- "Специя" — "Эмполи"
- "Лечче" — "Интер"
- "Салернитана" — "Рома"
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Источник:legaseriea.it
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