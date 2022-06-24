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В Реале провалился. Сербский форвард дал добро на переход в итальянский середняк

Италия
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На правах аренды

В Реале провалился. Сербский форвард дал добро на переход в итальянский середняк

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сербский форвард Лука Йович перейдет в "Фиорентину". Клуб из Флоренции давно интересовался 24-летним страйкером.

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Речь идет о годовой аренде. По данным La Nazione, у Луки было девять разных предложений, однако ключевую роль в сделке сыграл сербский центрбек "Фиорентины" Никола Миленкович. Он уговорил нападающего.

Летом 2019-го "Реал" заплатил за Йовича 63 миллиона евро. Трансфер стал провальным - серб в сумме отыграл за "сливочных" 51 матч и забил три гола. Его контракт действителен до лета 2025-го.

Отметим, что "Фиорентина" давно ведет переговоры о покупке фулбека "Шахтера".

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В статье: Реал (Мадрид) Фиорентина (Флоренция) Лука Йович
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