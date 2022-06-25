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Милан нацелился на подписание полузащитника Челси
Игрок хочет получать больше игровой практики
Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" заинтересовался 29-летним атакующим полузащитником "Челси" Хакимом Зиешем. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Марокканец желает покинуть лондонский клуб, и "россонери" работают над достижением соглашения с игроком. Проблемой здесь может стать высокая зарплата Хакима в "Челси", ведь он получает 5 млн фунтов в год.
В 23 матчах сезона АПЛ 2021/22 Зиеш забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.
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