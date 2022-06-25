  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан нацелился на подписание полузащитника Челси
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан нацелился на подписание полузащитника Челси

Италия
(1 голосов)

Игрок хочет получать больше игровой практики

Милан нацелился на подписание полузащитника Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" заинтересовался 29-летним атакующим полузащитником "Челси" Хакимом Зиешем. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Марокканец желает покинуть лондонский клуб, и "россонери" работают над достижением соглашения с игроком. Проблемой здесь может стать высокая зарплата Хакима в "Челси", ведь он получает 5 млн фунтов в год.

В 23 матчах сезона АПЛ 2021/22 Зиеш забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Хаким Зиеш Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт Ді Марціо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде