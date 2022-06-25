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Интер и Ювентус близки к покупке сербского центрбека Фиорентины

Италия
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Контракт Николы Миленковича истекает через год

Интер и Ювентус близки к покупке сербского центрбека Фиорентины

Фото: Manchester United

UA-Футбол
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Сербский центральный защитник "Фиорентины" Никола Миленкович близок к уходу из клуба. Игрок интересен туринскому "Ювентусу" и миланскому "Интеру". За центрбеком также следят клубы АПЛ.

"Фиорентина" готова продать Миленковича, как сообщает Calciomercato, из-за того, что контракт игрока истекает следующим летом. Клуб не намерен упускать возможность заработать на одном из своих лидеров.

Также сообщается, что представители некоторых клубов, в том числе "Интера", уже контактировали с представителями сербского игрока.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Фиорентина (Флоренция) Никола Миленкович
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