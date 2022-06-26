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Ди Мария подпишет контракт с Ювентусом. Зарплата Анхеля составит 7 миллионов евро в год

Италия
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Игрок наконец согласился переехать в Турин

Ди Мария подпишет контракт с Ювентусом. Зарплата Анхеля составит 7 миллионов евро в год

Фото: FC Barcelona Noticias

UA-Футбол
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Туринский "Ювентус" близок к завершению переговоров и заключению контракта с Анхелем Ди Марией. Аргентинский вингер покинет французский "ПСЖ" свободным агентом после 7 лет игры за клуб.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, Ди Мария подпишет контракт с "Ювентусом" на сезон, с зарплатой 7 миллионов евро в год. Ранее клуб в переговорах с Анхелем настаивал на двухлетнем соглашении.

"Ювентус" в качестве альтернативы аргентинцу рассматривал игрока "Шахтера" Давида Нереса, однако тот предпочел перейти в лиссабонскую "Бенфику".

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария ПСЖ
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