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Ди Мария подпишет контракт с Ювентусом. Зарплата Анхеля составит 7 миллионов евро в год
Игрок наконец согласился переехать в Турин
Фото: FC Barcelona Noticias
Туринский "Ювентус" близок к завершению переговоров и заключению контракта с Анхелем Ди Марией. Аргентинский вингер покинет французский "ПСЖ" свободным агентом после 7 лет игры за клуб.
Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, Ди Мария подпишет контракт с "Ювентусом" на сезон, с зарплатой 7 миллионов евро в год. Ранее клуб в переговорах с Анхелем настаивал на двухлетнем соглашении.
"Ювентус" в качестве альтернативы аргентинцу рассматривал игрока "Шахтера" Давида Нереса, однако тот предпочел перейти в лиссабонскую "Бенфику".
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