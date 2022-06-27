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Экс-полузащитника Ромы и сборной Италии избрали мэром Вероны
Итальянец попробует себя в органах местного самоуправления
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист "Ромы" и сборной Италии Дамиано Томмази избран мэром Вероны. Об этом сообщает Football Italia.
48-летний итальянец набрал 54,4% голосов избирателей, победив действующего городского голову Федерико Сбориану, который набрал 46,6%.
Отмечается, что Томмази не является членом какой-либо политической партии, но на выборах его кандидатуру поддержали левоцентристские демократы и коалиции других партий.
Для Дамиано это не первая административная должность, поскольку с 2011 по 2018 годы он был президентом Ассоциации игроков Италии.
Томмази - воспитанник "Вероны". В 1996 году он перешел в "Рому", в составе которой он становился чемпионом страны. За национальную сборную Италии экс-хавбек провел 25 матчей и забил 2 гола.
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