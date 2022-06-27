Экс-полузащитника Ромы и сборной Италии избрали мэром Вероны

Бывший футболист "Ромы" и сборной Италии Дамиано Томмази избран мэром Вероны. Об этом сообщает Football Italia.

48-летний итальянец набрал 54,4% голосов избирателей, победив действующего городского голову Федерико Сбориану, который набрал 46,6%.

Отмечается, что Томмази не является членом какой-либо политической партии, но на выборах его кандидатуру поддержали левоцентристские демократы и коалиции других партий.

Для Дамиано это не первая административная должность, поскольку с 2011 по 2018 годы он был президентом Ассоциации игроков Италии.

Томмази - воспитанник "Вероны". В 1996 году он перешел в "Рому", в составе которой он становился чемпионом страны. За национальную сборную Италии экс-хавбек провел 25 матчей и забил 2 гола.