  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Экс-полузащитника Ромы и сборной Италии избрали мэром Вероны
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-полузащитника Ромы и сборной Италии избрали мэром Вероны

Италия
(1 голосов)

Итальянец попробует себя в органах местного самоуправления

Экс-полузащитника Ромы и сборной Италии избрали мэром Вероны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист "Ромы" и сборной Италии Дамиано Томмази избран мэром Вероны. Об этом сообщает Football Italia.

48-летний итальянец набрал 54,4% голосов избирателей, победив действующего городского голову Федерико Сбориану, который набрал 46,6%.

Отмечается, что Томмази не является членом какой-либо политической партии, но на выборах его кандидатуру поддержали левоцентристские демократы и коалиции других партий.

Для Дамиано это не первая административная должность, поскольку с 2011 по 2018 годы он был президентом Ассоциации игроков Италии.

Томмази - воспитанник "Вероны". В 1996 году он перешел в "Рому", в составе которой он становился чемпионом страны. За национальную сборную Италии экс-хавбек провел 25 матчей и забил 2 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дамиано Томмази Верона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде