Ювентус хочет усилить левый фланг обороны защитником Дженоа

Издание Tuttosport сообщает, что защитник "Дженоа" Андреа Камбьязо попал в сферу интересов туринского "Ювентуса".

Также сообщается, что 22-летний игрок привлек внимание "Аталанты" и миланского "Интера".

Это объясняется тем, что Алекс Сандро и Лука Пеллегрини могут покинуть состояние "зебр" этим летом, поэтому руководство "Юве" ищет замену на левый фланг обороны.

В свою очередь, "Дженоа", вылетевший в Серию Б по итогам прошедшей кампании, готов вести переговоры по Камбьязо.

В прошлом сезоне итальянской Серии молодой защитник провел 26 поединков, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 голевых передачи.