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Ювентус хочет усилить левый фланг обороны защитником Дженоа

Италия
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Туринцев этим летом могут покинуть сразу несколько игроков

Ювентус хочет усилить левый фланг обороны защитником Дженоа

Новина українською

Издание Tuttosport сообщает, что защитник "Дженоа" Андреа Камбьязо попал в сферу интересов туринского "Ювентуса".

Также сообщается, что 22-летний игрок привлек внимание "Аталанты" и миланского "Интера".

Это объясняется тем, что Алекс Сандро и Лука Пеллегрини могут покинуть состояние "зебр" этим летом, поэтому руководство "Юве" ищет замену на левый фланг обороны.

В свою очередь, "Дженоа", вылетевший в Серию Б по итогам прошедшей кампании, готов вести переговоры по Камбьязо.

В прошлом сезоне итальянской Серии молодой защитник провел 26 поединков, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 голевых передачи.

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В статье: Ювентус (Турин)
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Источник:
Tuttosport

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