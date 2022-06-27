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Ювентус хочет усилить левый фланг обороны защитником Дженоа
Туринцев этим летом могут покинуть сразу несколько игроков
Издание Tuttosport сообщает, что защитник "Дженоа" Андреа Камбьязо попал в сферу интересов туринского "Ювентуса".
Также сообщается, что 22-летний игрок привлек внимание "Аталанты" и миланского "Интера".
Это объясняется тем, что Алекс Сандро и Лука Пеллегрини могут покинуть состояние "зебр" этим летом, поэтому руководство "Юве" ищет замену на левый фланг обороны.
В свою очередь, "Дженоа", вылетевший в Серию Б по итогам прошедшей кампании, готов вести переговоры по Камбьязо.
В прошлом сезоне итальянской Серии молодой защитник провел 26 поединков, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 голевых передачи.
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