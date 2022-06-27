Дивок Ориги переходит в Милан

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что форвард Девок Ориги перешел в "Милан". Трансфер практически завершен.

Бельгийский нападающий уже прибыл в Италию, где пройдет медицинское освидетельствование и подпишет с "россонери" долгосрочное соглашение.

Журналист также отмечает, что перед переходом в состояние "дьяволов" 27-летний игрок отклонил предложение "Вильярреала" и нескольких клубов из АПЛ и Бундеслиги.

Напомним, переход пройдет в формате свободного агента. Последним клубом Дивока был "Ливерпуль", с которым он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.