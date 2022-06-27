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Дивок Ориги переходит в Милан
Бельгиец уже в Италии
Twitter Fabrizio Romano
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что форвард Девок Ориги перешел в "Милан". Трансфер практически завершен.
Бельгийский нападающий уже прибыл в Италию, где пройдет медицинское освидетельствование и подпишет с "россонери" долгосрочное соглашение.
Журналист также отмечает, что перед переходом в состояние "дьяволов" 27-летний игрок отклонил предложение "Вильярреала" и нескольких клубов из АПЛ и Бундеслиги.
Напомним, переход пройдет в формате свободного агента. Последним клубом Дивока был "Ливерпуль", с которым он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.
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