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Ювентусу нужен молодой талант Ромы - римляне требуют 50 миллионов
Туринцы готовятся к переговорам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" продолжает мечтать о трансфере Николо Дзаньоло.
По данным GOAL, представители "старой синьоры" уже контактировали с "Ромой" о возможном трансфере. "Волки" хотят выручить за одного из лидеров 50 миллионов евро.
Juventus have made contact with Roma regarding a deal for Nicolo Zaniolo ???????? pic.twitter.com/KEM0FbC1KB— GOAL (@goal) June 27, 2022
Дзаньоло - один из главных талантов поколения в Италии, которому мешают травмы. К 22-м годам он уже дважды рвал "кресты". В прошлой кампании на счету Николо восемь голов и девять ассистов в 42-х играх.
Напомним, что "Ювентус" параллельно готовится к бесплатному подписанию ди Марии.
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