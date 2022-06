Ювентусу нужен молодой талант Ромы - римляне требуют 50 миллионов

"Ювентус" продолжает мечтать о трансфере Николо Дзаньоло.

По данным GOAL, представители "старой синьоры" уже контактировали с "Ромой" о возможном трансфере. "Волки" хотят выручить за одного из лидеров 50 миллионов евро.

Juventus have made contact with Roma regarding a deal for Nicolo Zaniolo ???????? pic.twitter.com/KEM0FbC1KB