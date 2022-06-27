Ювентусу нужен молодой талант Ромы - римляне требуют 50 миллионов

"Ювентус" продолжает мечтать о трансфере Николо Дзаньоло.

По данным GOAL, представители "старой синьоры" уже контактировали с "Ромой" о возможном трансфере. "Волки" хотят выручить за одного из лидеров 50 миллионов евро.

Juventus have made contact with Roma regarding a deal for Nicolo Zaniolo ???????? pic.twitter.com/KEM0FbC1KB — GOAL (@goal) June 27, 2022

Дзаньоло - один из главных талантов поколения в Италии, которому мешают травмы. К 22-м годам он уже дважды рвал "кресты". В прошлой кампании на счету Николо восемь голов и девять ассистов в 42-х играх.

Напомним, что "Ювентус" параллельно готовится к бесплатному подписанию ди Марии.