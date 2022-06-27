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Ювентусу нужен молодой талант Ромы - римляне требуют 50 миллионов

Италия
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Туринцы готовятся к переговорам

Ювентусу нужен молодой талант Ромы - римляне требуют 50 миллионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Ювентус" продолжает мечтать о трансфере Николо Дзаньоло.

По данным GOAL, представители "старой синьоры" уже контактировали с "Ромой" о возможном трансфере. "Волки" хотят выручить за одного из лидеров 50 миллионов евро.

Дзаньоло - один из главных талантов поколения в Италии, которому мешают травмы. К 22-м годам он уже дважды рвал "кресты". В прошлой кампании на счету Николо восемь голов и девять ассистов в 42-х играх.

Напомним, что "Ювентус" параллельно готовится к бесплатному подписанию ди Марии.

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В статье: Ювентус (Турин) Рома (Рим) Николо Дзаньоло
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