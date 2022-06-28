Рома отказалась от матча с Барселоной - римляне уже объяснили причину

Накануне каталонская "Барселона" сообщила о том, что "Рома" отказалась от товарищеского матча в предсезонном турнире "Кубок Гампера". Поединок был намечен на 6 августа в Барселоне.

В свою очередь, римляне на своем официальном сайте уже объяснили причину отказа. Римский клуб отметил, что перед ними стоит необходимость изменить план летних товарищеских матчей для более эффективной подготовки к старту нового сезона. Команда хочет сократить количество поездок и готовиться ближе к Риму.

На данный момент каталонцы заняты поиском нового соперника. Клуб также пообещал вернуть деньги тем, кто уже успел приобрести билеты на данную игру.

Отметим, что в рамках Кубка Гампера матчи с коллективами "джалоросси" должны были провести мужская и женская команда "Барселоны".