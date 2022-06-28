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Рома отказалась от матча с Барселоной - римляне уже объяснили причину

Италия
(1 голосов)

Речь идет о турнире "Кубок Гампера"

Рома отказалась от матча с Барселоной - римляне уже объяснили причину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне каталонская "Барселона" сообщила о том, что "Рома" отказалась от товарищеского матча в предсезонном турнире "Кубок Гампера". Поединок был намечен на 6 августа в Барселоне.

В свою очередь, римляне на своем официальном сайте уже объяснили причину отказа. Римский клуб отметил, что перед ними стоит необходимость изменить план летних товарищеских матчей для более эффективной подготовки к старту нового сезона. Команда хочет сократить количество поездок и готовиться ближе к Риму.

На данный момент каталонцы заняты поиском нового соперника. Клуб также пообещал вернуть деньги тем, кто уже успел приобрести билеты на данную игру.

Отметим, что в рамках Кубка Гампера матчи с коллективами "джалоросси" должны были провести мужская и женская команда "Барселоны".

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В статье: Барселона Рома (Рим)
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Комментарии (9)
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lovepedri69 (Viva Barca)
28.06.2022 в 12:38
Прекратите оскорблять футболистов и болельщиков ФК Барселона. Да, мы не такие как все, среди нас много открытых геев, потому что мы толерантны, и не стыдимся этого! Скоро придут Олег и Алекс, они подтвердят мои слова Лучше позовем ПСЖ сразиться за трофей Гампера, они не откажут, ведь они тоже на нашей волне, уже несколько послов нашего великого клуба ФК Барселона играют там и несут наши традиции
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+3
0
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Просто Квашин (Харьков)
28.06.2022 в 12:50
Хоч один фан камінг-аут зробив, признавшись,що барса - це базовий клуб геїв, як відкритих, так і тих хто не признається (поки....) !!!
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+2
0
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KOVAlevskiy
28.06.2022 в 12:30
Гарно послали банкротів зараз набіжать їм в лице насцяли, а вони будуть волати, що це не моча, а роса божья
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+4
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.06.2022 в 11:30
Очередная глупая попытка гей ковы перевести вектор внимания с гомосеков мадрида, которые регулярно не могут жить без пальца в заднем проходе партнера по команде, на великую, любимую всем футбольным миром ФК Барселону, полностью и безоговорочно провалилась... А второй придурок, по кличке - квашка - вонючая какашка, в очередной раз подтвердил то, что я говорю здесь давно - фанаты рЫгала - это фанаты владольфа путлера и руцкаГа мира... Если они так последовательно и регулярно выворачивают наизнанку правду, то они достойные ученики скабеевой, соловьева, лаврова... Здесь же было четко сказано про Рому... "Чтобы хорошо подготовиться к сезону, ограничивают поездки и тд"... Но нет же... Два придурка безуспешно пытаются прилепить великой Барселоне свою гейскую философию... Ну разве они не дебилы??? ЛМ-ЧМ 2022!!!
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0
-6
Dr. House (Поділля)
28.06.2022 в 11:55
Алєнь, просто керівництво Роми толерантно ставиться до геїв, тому воно підібрало толерантне формулювання відмови грати із банкротами за якийсь незрозумілий кубок. Не напише ж воно, що ми не хочемо грати із Фкбанкрот, тому що там вісі тридвараси від керівництва і до гравців із фанатиками
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+4
0
avatar
Spokoyno (Київ)
28.06.2022 в 11:57
Чи варто звертати увагу на нетрадиційних обожнювачів? До чого тут Реал Ви їх там часто бачите? Цих чМосек цікавить лише Барселона!
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+1
-3
Dr. House (Поділля)
28.06.2022 в 13:02
Дядьку, Ви не відповіли на запитання. Як відомо, половина шанувальників Барселони це геї-рашисти, а інша половина - просто алєні. Ви до якої половини себе відносите? Тільки чесно! До першої чи до другої?
+1
0
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KOVAlevskiy
28.06.2022 в 11:21
Походу барсі потрібно заснувати свою гей-лігу і власне гей-класіко і давати за кожен його виграш лгбт кубок
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+5
-1
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Просто Квашин (Харьков)
28.06.2022 в 11:06
Ніхто не хоче в цьому гей-параді світитись... Хай з Барсою грає МЮ, там теж багато гламурних...
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+5
-1

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