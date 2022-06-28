Нашли альтернативу Барселоне. Рома может провести спарринг с Шахтером

Донецкий "Шахтер" может провести контрольный поединок против римской "Ромы".

Накануне стало известно, что римляне отказались от матча с "Барселоной" в Кубке Гампера. Свое решение "волки" объяснили тем, что хотят меньше путешествовать во время подготовку к новому сезону, где команду ожидает 4 выездных матча Серии А в течение месяца.

Соответственно, "Рома" занимается поисками нового соперника для подопечных Жозе Моуриньо. И как сообщает Mundo Deportivo с сылкой на Il Messagero, римляне могут встретиться с донецким "Шахтером". Ожидается, что встреча пройдет либо в Риме на "Стадио Олимпико", либо во Фрозиноне.

В случае проведения товарищеского матча, его целью будет поддержка Украины, пострадавшая от российской агрессии. Ранее стало известно, что "Шахтер" проведет спарринг с нидерландским клубом.