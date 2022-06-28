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Нашли альтернативу Барселоне. Рома может провести спарринг с Шахтером

Италия
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Поединок будет носить благотворительный характер

Нашли альтернативу Барселоне. Рома может провести спарринг с Шахтером

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Донецкий "Шахтер" может провести контрольный поединок против римской "Ромы".

Накануне стало известно, что римляне отказались от матча с "Барселоной" в Кубке Гампера. Свое решение "волки" объяснили тем, что хотят меньше путешествовать во время подготовку к новому сезону, где команду ожидает 4 выездных матча Серии А в течение месяца.

Соответственно, "Рома" занимается поисками нового соперника для подопечных Жозе Моуриньо. И как сообщает Mundo Deportivo с сылкой на Il Messagero, римляне могут встретиться с донецким "Шахтером". Ожидается, что встреча пройдет либо в Риме на "Стадио Олимпико", либо во Фрозиноне.

В случае проведения товарищеского матча, его целью будет поддержка Украины, пострадавшая от российской агрессии. Ранее стало известно, что "Шахтер" проведет спарринг с нидерландским клубом.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
Mundo Deportivo

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