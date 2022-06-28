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Потенциальная замена лидеру. Фиорентина интересуется еще одним защитником Шахтера
Придется заплатить десять миллионов
Фото: ФК Шахтер
Итальянская "Фиорентина" интересуется защитником Марлоном.
По данным Tuttomercatoweb, интерес к игроку "Шахтера" вызван вероятным уходом другого центрбека - Миленковича. Его место в центре обороны может занять Марлон.
За своего бразильца "Шахтер" хочет получить десять миллионов евро. Марлон находится в списке желаний многих клубов, в том числе бразильских и турецких.
Ранее была информация, что "Фиорентина" долгое время ведет переговоры о
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Источник:Tuttomercatoweb
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