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Потенциальная замена лидеру. Фиорентина интересуется еще одним защитником Шахтера

Италия
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Придется заплатить десять миллионов

Потенциальная замена лидеру. Фиорентина интересуется еще одним защитником Шахтера

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Итальянская "Фиорентина" интересуется защитником Марлоном.

По данным Tuttomercatoweb, интерес к игроку "Шахтера" вызван вероятным уходом другого центрбека - Миленковича. Его место в центре обороны может занять Марлон.

За своего бразильца "Шахтер" хочет получить десять миллионов евро. Марлон находится в списке желаний многих клубов, в том числе бразильских и турецких.

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Ранее была информация, что "Фиорентина" долгое время ведет переговоры о подписании Додо.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Марлон
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Источник:
Tuttomercatoweb

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