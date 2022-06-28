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В Лос-Анджелесе Бэйл будет получать в 20 раз меньше чем в Реале

Италия
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В Лос-Анджелесе Бэйл будет получать в 20 раз меньше чем в Реале

Фото: twitter.com/LAFC

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Бывший полузащитник "Реала" Гарет Бэйл будет получать в "Лос-Анджелесе" 1,6 миллионов евро, сообщает Marca. В "Мадриде" валлиец получал 20,3 миллиона в год.

Контракт Бэйла с клубом МЛС рассчитан на год. В соглашении прописана возможность продления ещё на 18 месяцев.

В прошлом сезоне Гарет провел за "Реал" 7 матчей, в которых забил 2 гола.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) ФК "Лос-Анджелес"
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Источник:
marca.com

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