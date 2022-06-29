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Лукаку прилетел в Милан для завершения трансфера в Интер
Остались формальности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку близок к тому, чтобы стать игроком миланского "Интера.
29-летний бельгиец уже прибыл в Милан для того, чтобы пройти медицинское обследование, а после этого поставить свою подпись в контракте с "нерадзурри". Ранее сообщалось, что клуб арендует форварда до конца сезона-2022/23.
"Я очень рад вернуться", - отметил он.
Отметим, что Лукаку уже защищал цвета "Интера" с 2019 по 2021 годы, после чего перебрался в "Челси" за 115 млн евро. В прошлом сезоне Ромелу провел провел 44 матча во всех турнирах и забил 15 мячей.
#Lukaku è atterrato a Milano, nelle prossime ore le visite mediche e poi l’ufficialità del suo ritorno all’@Inter ⚫️???? #Calciomercato https://t.co/llQBzlJuGF— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 29, 2022
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