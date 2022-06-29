Клуб Коваленко остался без главного тренера

Тьяго Мотта покинул пост главного тренера "Специи". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Вместе с 39-летним специалистом уходит весь технический персонал. Мотта возглавил "Специю" в июле прошлого года. Под его руководством команда провела 40 матчей - 11 побед, 6 ничьих и 23 поражения.

В сезоне-2021/22 "орлята" финишировали 16-ми в Серии А и сохранили прописку в элите итальянского футбола.

Напомним, что за "Специю" на правах аренды выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко. Контракт украинца принадлежит "Аталанте", но по информации СМИ, "бергамаски" не будут возвращать Коваленко и он продолжит свои выступления в "Специи".