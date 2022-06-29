  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Клуб Коваленко остался без главного тренера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Коваленко остался без главного тренера

Италия
(1 голосов)

Тьяго Мотта и его помощники покинул клуб

Клуб Коваленко остался без главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тьяго Мотта покинул пост главного тренера "Специи". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Вместе с 39-летним специалистом уходит весь технический персонал. Мотта возглавил "Специю" в июле прошлого года. Под его руководством команда провела 40 матчей - 11 побед, 6 ничьих и 23 поражения.

В сезоне-2021/22 "орлята" финишировали 16-ми в Серии А и сохранили прописку в элите итальянского футбола.

Напомним, что за "Специю" на правах аренды выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко. Контракт украинца принадлежит "Аталанте", но по информации СМИ, "бергамаски" не будут возвращать Коваленко и он продолжит свои выступления в "Специи".

Читайте такжеАталанта Малиновского против Сампдории: расписание матчей 1-го тура Серии А
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тьяго Мотта Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
acspezia.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде