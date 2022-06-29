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Аталанта показала домашнюю и выездную форму на новый сезон

Италия
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А также презентовала вариант экипировки голкипера

Аталанта показала домашнюю и выездную форму на новый сезон

Фото: atalanta.it

Новина українською

Итальянская "Аталанта", за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновкий, презентовала новую форму на сезон-2022/23. Представлены сразу 3 комплекта экипировки: домашняя, гостевая и вратарская.

Дизайн домашней футболки выполнен с традиционными для команды черно-синими полосками. Выездной вариант джерси остался белый с вкраплениями черного и синего цвета. Технический спонсор бергамасков - Joma.

На спине, сразу под воротником размещена надпись "Аталанта Бергамо", которая подчеркивает связь клуба с его городом. Третью, запасную форму, команда планирует показать 2 июля.

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В статье: Аталанта (Бергамо)
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Источник:
atalanta.it

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