Аталанта показала домашнюю и выездную форму на новый сезон

Итальянская "Аталанта", за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновкий, презентовала новую форму на сезон-2022/23. Представлены сразу 3 комплекта экипировки: домашняя, гостевая и вратарская.

Дизайн домашней футболки выполнен с традиционными для команды черно-синими полосками. Выездной вариант джерси остался белый с вкраплениями черного и синего цвета. Технический спонсор бергамасков - Joma.

На спине, сразу под воротником размещена надпись "Аталанта Бергамо", которая подчеркивает связь клуба с его городом. Третью, запасную форму, команда планирует показать 2 июля.

???? ???????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????: POWER ????



Potente, come la passione per questi colori ????????

La nostra nuova maglia ????



Powerful, like the passion for these colors ????????

Our new home kit ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/E7lOkSWtvJ — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 29, 2022

???? ???????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????: SPEED ????



Veloce, la più veloce ????

La nostra nuova maglia da trasferta ⚡️



Fast, the fastest ????????‍♀️

Introducing our new away kit! ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/PiiKsapXrF — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 29, 2022