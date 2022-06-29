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Аталанта показала домашнюю и выездную форму на новый сезон
А также презентовала вариант экипировки голкипера
Фото: atalanta.it
Итальянская "Аталанта", за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновкий, презентовала новую форму на сезон-2022/23. Представлены сразу 3 комплекта экипировки: домашняя, гостевая и вратарская.
Дизайн домашней футболки выполнен с традиционными для команды черно-синими полосками. Выездной вариант джерси остался белый с вкраплениями черного и синего цвета. Технический спонсор бергамасков - Joma.
На спине, сразу под воротником размещена надпись "Аталанта Бергамо", которая подчеркивает связь клуба с его городом. Третью, запасную форму, команда планирует показать 2 июля.
???? ???????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????: POWER ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 29, 2022
Potente, come la passione per questi colori ????????
La nostra nuova maglia ????
Powerful, like the passion for these colors ????????
Our new home kit ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/E7lOkSWtvJ
???? ???????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????: SPEED ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 29, 2022
Veloce, la più veloce ????
La nostra nuova maglia da trasferta ⚡️
Fast, the fastest ????????♀️
Introducing our new away kit! ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/PiiKsapXrF
???? ???????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????: BALANCE ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 29, 2022
In equilibrio, come tutto dovrebbe essere ⚖️
La maglia dei nostri numeri uno ????
Balanced, as everything should be ????????♂️
Our goalies new kit ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/aohyyK5Jce
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