Лукаку взял в Интере 90 номер. 9-ка занята

Ромелу Лукаку после возвращения в "Интер" взял в клубе 90 номер, сообщает официальный сайт клуба. 9-ый номер занят Эдином Джеко.

Бельгиец выступал за "нерадзурри" с 2019 по 2021 год. Тогда он играл под 9-м номером.

Напомним, что Ромелу проведет в "Интере" один сезон в рамках арендного соглашения. "Нерадзурри" заплатят 8 миллионов евро + зарплату бельгийца в полном объеме.