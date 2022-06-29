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Лукаку взял в Интере 90 номер. 9-ка занята

Италия
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Место прогорело

Лукаку взял в Интере 90 номер. 9-ка занята

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ромелу Лукаку после возвращения в "Интер" взял в клубе 90 номер, сообщает официальный сайт клуба. 9-ый номер занят Эдином Джеко.

Бельгиец выступал за "нерадзурри" с 2019 по 2021 год. Тогда он играл под 9-м номером.

Напомним, что Ромелу проведет в "Интере" один сезон в рамках арендного соглашения. "Нерадзурри" заплатят 8 миллионов евро + зарплату бельгийца в полном объеме.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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Источник:
inter.it

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