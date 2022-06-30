Ювентус официально попрощался с Моратой, Дибалой и Бернардески

"Ювентус" объявил о прекращении сотрудничества с тремя футболистами перед стартом нового сезона. Речь идет о нападающем Альваро Мората, форварде Пауло Дибала и вингере Федерико Бернардески.

Туринский клуб принял решение не выкупать права на Морату, и он возвращается в мадридский "Атлетико". В прошлом сезоне он провел за клуб 48 матчей, в которых забил 12 мячей. Ранее он уже играл за "Ювентус" в 2014-2016 годах.

У Дибалы и Бернардески истекли контракты со "старой синьорой". Они покидают Турин в статусе свободных агентов. В сезоне-2021/22 аргентинец был лидеров "Юве", забив 15 голов в 35 поединках. 28-летний итальянец провел 36 матчей, в которых отметился 2 мячами и 6 ассистами.