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Из нынешнего клуба Фонсеки в бывший. Рома подпишет защитника Лилля

Италия
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Из нынешнего клуба Фонсеки в бывший. Рома подпишет защитника Лилля

Фото: LOSC Lille

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Римская "Рома" в ближайшее время подпишет Зеки Челика.

По данным Фабрицио Романо, "волки" окончательно договорились о трансфере турецкого фулбека. "Лилль" получит семь с половиной миллионов евро в качестве компенсации.

На протяжении четырех лет Челик играл за "догов", с которыми стал чемпионом Франции. В последнем сезоне он совершил шесть результативных действий (3+3) в сорока поединках.

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Напомним, что ранее "Рома" подписала Неманью Матича и договорилась о подписании Миле Свилара.

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В статье: Рома (Рим) Лилль Зеки Челик
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