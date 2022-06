Из нынешнего клуба Фонсеки в бывший. Рома подпишет защитника Лилля

Римская "Рома" в ближайшее время подпишет Зеки Челика.

По данным Фабрицио Романо, "волки" окончательно договорились о трансфере турецкого фулбека. "Лилль" получит семь с половиной миллионов евро в качестве компенсации.

Mehmet Zeki Çelik joins AS Roma as expected, done deal. Full agreement with Lille as @DiMarzio reports, €7m plus sell-on clause included. ???????????????? #ASRoma



Third signing for José Mourinho after Svilar and Matić - now waiting for Davide Frattesi, top target for the midfield. https://t.co/pGbrpV9yoD