Из нынешнего клуба Фонсеки в бывший. Рома подпишет защитника Лилля

Римская "Рома" в ближайшее время подпишет Зеки Челика.

По данным Фабрицио Романо, "волки" окончательно договорились о трансфере турецкого фулбека. "Лилль" получит семь с половиной миллионов евро в качестве компенсации.

Mehmet Zeki Çelik joins AS Roma as expected, done deal. Full agreement with Lille as @DiMarzio reports, €7m plus sell-on clause included. ???????????????? #ASRoma



Third signing for José Mourinho after Svilar and Matić - now waiting for Davide Frattesi, top target for the midfield. https://t.co/pGbrpV9yoD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2022

На протяжении четырех лет Челик играл за "догов", с которыми стал чемпионом Франции. В последнем сезоне он совершил шесть результативных действий (3+3) в сорока поединках.

Напомним, что ранее "Рома" подписала Неманью Матича и договорилась о подписании Миле Свилара.