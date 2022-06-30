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Из нынешнего клуба Фонсеки в бывший. Рома подпишет защитника Лилля
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Фото: LOSC Lille
Римская "Рома" в ближайшее время подпишет Зеки Челика.
По данным Фабрицио Романо, "волки" окончательно договорились о трансфере турецкого фулбека. "Лилль" получит семь с половиной миллионов евро в качестве компенсации.
Mehmet Zeki Çelik joins AS Roma as expected, done deal. Full agreement with Lille as @DiMarzio reports, €7m plus sell-on clause included. ???????????????? #ASRoma— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2022
Third signing for José Mourinho after Svilar and Matić - now waiting for Davide Frattesi, top target for the midfield. https://t.co/pGbrpV9yoD
На протяжении четырех лет Челик играл за "догов", с которыми стал чемпионом Франции. В последнем сезоне он совершил шесть результативных действий (3+3) в сорока поединках.
Напомним, что ранее "Рома" подписала Неманью Матича и договорилась о подписании Миле Свилара.
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