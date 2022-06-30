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Официально: Интер арендовал Аслани
Сразу в "Интер" за первый сезон в Серии А
Фото: inter.it
"Интер" объявил о подписании полузащитника "Эмполи" Кристьяни Аслани на правах аренды с обязательством выкупа. Сделка может обойтись для "нерадзурри" в 16 миллионов евро.
Аслани стал вторым албанцем в истории "Интера" – после форварда Рея Маная (сейчас представляет "Специю").
20-летний полузащитник взял себе 14-й номер.
В прошлом сезоне Аслани провел за "Эмполи" 34 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Розыгрыш чемпионата 21/22 стал первым сезоном игрока за основу. Портал Transfermarkt оценивает игрока 10 миллионов евро.
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