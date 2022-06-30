Официально: Интер арендовал Аслани

"Интер" объявил о подписании полузащитника "Эмполи" Кристьяни Аслани на правах аренды с обязательством выкупа. Сделка может обойтись для "нерадзурри" в 16 миллионов евро.

Аслани стал вторым албанцем в истории "Интера" – после форварда Рея Маная (сейчас представляет "Специю").

20-летний полузащитник взял себе 14-й номер.

В прошлом сезоне Аслани провел за "Эмполи" 34 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Розыгрыш чемпионата 21/22 стал первым сезоном игрока за основу. Портал Transfermarkt оценивает игрока 10 миллионов евро.