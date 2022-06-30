Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не первый претендент из Италии. Новичок Серии А интересуется защитником Шахтера
У бразильца есть опыт игры на Апеннинах
Фото: ФК Шахтер
Бразилец "Шахтера" Марлон попал в сферу интересов новичка Серии А "Монцы".
По данным известного инсайдера Джанлуки ди Марцио, "Монца" готова вступить в борьбу с "Фиорентиной". У "фиалок" также серьезный интерес к центрбеку.
Марлон уже выступал в Серии А, защищая цвета "Сассуоло". Оттуда за 12 миллионов он перешел в "Шахтер", где сразу стал основным исполнителем. Контракт с "горняками" рассчитан до 2026-го года.
Отметим, что также в Италии интересуются другим защитником "Шахтера" -
Популярное сейчас
- ВСУ сообщили об освобождении еще одного села в Херсонской области
- Россияне в результате операции ВСУ покинули остров Змеиный - ОК Південь
- Украинская авиация совершила до 20 ударов по россиянам за среду
- ПСЖ согласовал контракты с тремя возможными новичками
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО