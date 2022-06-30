Не первый претендент из Италии. Новичок Серии А интересуется защитником Шахтера

Бразилец "Шахтера" Марлон попал в сферу интересов новичка Серии А "Монцы".

По данным известного инсайдера Джанлуки ди Марцио, "Монца" готова вступить в борьбу с "Фиорентиной". У "фиалок" также серьезный интерес к центрбеку.

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Марлон уже выступал в Серии А, защищая цвета "Сассуоло". Оттуда за 12 миллионов он перешел в "Шахтер", где сразу стал основным исполнителем. Контракт с "горняками" рассчитан до 2026-го года.