Форвард Сассуоло близок к переходу в ПСЖ за 35 миллионов евро

"ПСЖ" продолжает работать над трансфером нападающего "Сассуоло" Джанлуки Скамакки, сообщает Николо Скира. Парижане предлагают за итальянца 35 миллионов евро + бонусная часть.

Gianluca #Scamacca is getting closer to #PSG from #Sassuolo. #Paris have offered €35M + bonuses to try to sign the striker. For him ready a contract until 2027 with a salary of €3,5M/year. #transfers https://t.co/vvRVg4v444