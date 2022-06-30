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Форвард Сассуоло близок к переходу в ПСЖ за 35 миллионов евро

Италия
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Часть нового проекта

Форвард Сассуоло близок к переходу в ПСЖ за 35 миллионов евро

Фото: twitter.com/SassuoloUS

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"ПСЖ" продолжает работать над трансфером нападающего "Сассуоло" Джанлуки Скамакки, сообщает Николо Скира. Парижане предлагают за итальянца 35 миллионов евро + бонусная часть.

Сообщается, что годовой оклад 23-летнего нападающего составит 3.5 миллионов евро. Контракт будет подписан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" также собирается подписать Ренату Саншеша из "Лилля" и защитника "Интера" Милана Шкриньяра.

В апреле Джанлука продлил контракт с "чёрно-зелеными" до 2026 года.

В прошлом сезоне Скамакка провел за "Сассуоло" 38 матчей, забил 16 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 30 миллионов евро.

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В статье: Сассуоло Джанлука Скамакка ПСЖ
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