Форвард Сассуоло близок к переходу в ПСЖ за 35 миллионов евро

"ПСЖ" продолжает работать над трансфером нападающего "Сассуоло" Джанлуки Скамакки, сообщает Николо Скира. Парижане предлагают за итальянца 35 миллионов евро + бонусная часть.

Gianluca #Scamacca is getting closer to #PSG from #Sassuolo. #Paris have offered €35M + bonuses to try to sign the striker. For him ready a contract until 2027 with a salary of €3,5M/year. #transfers https://t.co/vvRVg4v444 — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 30, 2022

Сообщается, что годовой оклад 23-летнего нападающего составит 3.5 миллионов евро. Контракт будет подписан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" также собирается подписать Ренату Саншеша из "Лилля" и защитника "Интера" Милана Шкриньяра.

В апреле Джанлука продлил контракт с "чёрно-зелеными" до 2026 года.

В прошлом сезоне Скамакка провел за "Сассуоло" 38 матчей, забил 16 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 30 миллионов евро.