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Официально. Лацио объявил о подписании контракта с игроком Шахтера
Бразилец продолжит карьеру в Италии
Фото: Александр Приходько
"Лацио" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником "Шахтера" Маркосом Антонио.
Детали сделки с 21-летним бразильцем не афишируются, но по информации СМИ Антонио заключит 5-ти летнее соглашение с "орлятами". Также сообщалось, что "Шахтер" получит за Маркоса 10 миллионов евро: 8, наверняка, а еще 2 - бонусами.
Ожидается, что бразилец должен заменить в составе "Лацио" своего соотечественника Лукаса Лейву.
???? We're delighted to announce the signing of Marcos Antonio!#CMonEagles ???? pic.twitter.com/Z9m9Ga4QP4— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 1, 2022
Напомним, Маркос выступал за "Шахтер" с 2019 года, перейдя из португальского "Эшторил-Прая" за 3,5 миллиона евро. За "горняков" он сыграл 101 матч во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 5 ассистов
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