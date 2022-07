Официально. Лацио объявил о подписании контракта с игроком Шахтера

"Лацио" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником "Шахтера" Маркосом Антонио.

Детали сделки с 21-летним бразильцем не афишируются, но по информации СМИ Антонио заключит 5-ти летнее соглашение с "орлятами". Также сообщалось, что "Шахтер" получит за Маркоса 10 миллионов евро: 8, наверняка, а еще 2 - бонусами.

Ожидается, что бразилец должен заменить в составе "Лацио" своего соотечественника Лукаса Лейву.

???? We're delighted to announce the signing of Marcos Antonio!#CMonEagles ???? pic.twitter.com/Z9m9Ga4QP4