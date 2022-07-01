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Официально. Лацио объявил о подписании контракта с игроком Шахтера

Италия
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Бразилец продолжит карьеру в Италии

Официально. Лацио объявил о подписании контракта с игроком Шахтера

Фото: Александр Приходько

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"Лацио" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с полузащитником "Шахтера" Маркосом Антонио.

Детали сделки с 21-летним бразильцем не афишируются, но по информации СМИ Антонио заключит 5-ти летнее соглашение с "орлятами". Также сообщалось, что "Шахтер" получит за Маркоса 10 миллионов евро: 8, наверняка, а еще 2 - бонусами.

Ожидается, что бразилец должен заменить в составе "Лацио" своего соотечественника Лукаса Лейву.

Напомним, Маркос выступал за "Шахтер" с 2019 года, перейдя из португальского "Эшторил-Прая" за 3,5 миллиона евро. За "горняков" он сыграл 101 матч во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 5 ассистов

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В статье: Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Маркос Антонио
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Источник:
sslazio.it

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