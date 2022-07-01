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Был частью легендарного Аякса. Интер подписал камерунского голкипера
Причем бесплатно
Ajax
Камерунский голкипер Андре Онана подписал контракт с "Интером".
По данным пресс-службы итальянского гранда, сделка рассчитана до лета 2027-го года. "Интеру" Андре достался бесплатно, поскольку летом истек его контракт с "Аяксом".
... what's my name? ????????@AndreyOnana#ForzaInter #WelcomeAndré pic.twitter.com/8SpjL0SiF3— Inter (@Inter) July 1, 2022
Онана стал известен в качестве основного вратаря "Аякса" тен Хага, который играл в полуфинале Лиги Чемпионов. Всего за амстердамский коллектив он отыграл 212 матчей, пропустил 192 гола и завоевал шесть титулов.
Отметим, что в 2021-м году девять месяцев Онана пропустил из-за допинга.
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