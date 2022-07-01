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Был частью легендарного Аякса. Интер подписал камерунского голкипера

Италия
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Был частью легендарного Аякса. Интер подписал камерунского голкипера

Ajax

UA-Футбол
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Камерунский голкипер Андре Онана подписал контракт с "Интером".

По данным пресс-службы итальянского гранда, сделка рассчитана до лета 2027-го года. "Интеру" Андре достался бесплатно, поскольку летом истек его контракт с "Аяксом".

Онана стал известен в качестве основного вратаря "Аякса" тен Хага, который играл в полуфинале Лиги Чемпионов. Всего за амстердамский коллектив он отыграл 212 матчей, пропустил 192 гола и завоевал шесть титулов.

Отметим, что в 2021-м году девять месяцев Онана пропустил из-за допинга.

Читайте такжеОнана: С самого начала карьеры был против допинга
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В статье: Интер (Милан) Андре Онана
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