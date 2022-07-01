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Наполи подписал главного таланта Грузии за 10 млн евро

Италия
(1 голосов)

Хвича Кварацхелия едет покорять Европу

Наполи подписал главного таланта Грузии за 10 млн евро

Фото: rubin-kazan.ru/ автор неизвестен

Новина українською

"Наполи" подписал контракт на пять лет с левым вингером Хвичей Кварацхелией.

21-летний грузин засветился в казанском "Рубине", но покинул его сразу после российского вторжения в Украину и подписался в "Динамо Батуми". Ему и достались 10 млн евро от итальянцев.

Кварацхелия считается главным талантом грузинского футбола за много лет. На его счету уже 8 голов в 17 матчах за национальную сборную.

Из "Рубина" после начала войны помимо Хвичи уехало еще пятеро иностранцев - кореец Хван Ин Бом, датчанин Андерс Дрейер, черногорец Сеад Хакшабанович, хорваты Филип Уремович и Сильвие Бегич

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В статье: Динамо (Батуми) Рубин (Казань) Наполи (Неаполь) Хвича Кварацхелия
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Источник:
ФК "Наполи"

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
01.07.2022 в 19:46
За 10млн,а наши клубы цены сложить не могут 20-30-50млн!!!
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