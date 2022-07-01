Наполи подписал главного таланта Грузии за 10 млн евро

"Наполи" подписал контракт на пять лет с левым вингером Хвичей Кварацхелией.

21-летний грузин засветился в казанском "Рубине", но покинул его сразу после российского вторжения в Украину и подписался в "Динамо Батуми". Ему и достались 10 млн евро от итальянцев.

Кварацхелия считается главным талантом грузинского футбола за много лет. На его счету уже 8 голов в 17 матчах за национальную сборную.

Из "Рубина" после начала войны помимо Хвичи уехало еще пятеро иностранцев - кореец Хван Ин Бом, датчанин Андерс Дрейер, черногорец Сеад Хакшабанович, хорваты Филип Уремович и Сильвие Бегич